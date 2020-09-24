В Белоруссии второй месяц продолжаются протесты против победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
«Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, и здесь мы — единомышленники со всеми странами Европы», — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Украина неоднократно призывала власти Белоруссии к диалогу с народом.
Ранее Лукашенко заявлял, что участники протестов против него проходят подготовку за границей, в том числе на Украине.