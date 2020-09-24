Владимир Зеленский заявил, что его страна прошла через Майдан и знает, что такое кровопролитие. Поэтому властям Белоруссии следует начать диалог с народом, иначе они рискуют получить от населения «очень мощный ответ». Слова украинского президента прозвучали на брифинге, который транслировался на странице Офиса главы государства в Facebook

«Не майдана». Ищенко объяснил, чего на самом деле боялся Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко на президентских выборах.

«Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, и здесь мы — единомышленники со всеми странами Европы», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина неоднократно призывала власти Белоруссии к диалогу с народом.

Ранее Лукашенко заявлял, что участники протестов против него проходят подготовку за границей, в том числе на Украине.