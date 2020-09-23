Украина и Словакия запустят аэропорт «Ужгород»
Украина и Словакия запустят аэропорт «Ужгород»
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Отмечается, что во время визита будут подписаны ряд двусторонних соглашений.

У Зеленского запланированы переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Борисом Колларом.    