Кандидат в президенты США Джо Байден во время встречи с избирателями перепутал число смертей от коронавируса. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщил FoxNews

«Если Дональд Трамп будет делать так, как захочет, ситуация с COVID-19 осложнится еще больше, — а ведь погибших уже примерно 200 миллионов человек — причем к тому времени, как я закончу свою речь», — сказал Байден.

Кто лучше обзовётся: Трамп и Байден устроили словесную дуэль © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ранее Байден раскритиковал Трампа за неверные, по его мнению, действия в борьбе с пандемией коронавируса, назвав его поведение «халатностью и эгоизмом».