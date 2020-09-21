«Если Дональд Трамп будет делать так, как захочет, ситуация с COVID-19 осложнится еще больше, — а ведь погибших уже примерно 200 миллионов человек — причем к тому времени, как я закончу свою речь», — сказал Байден.

Кто лучше обзовётся: Трамп и Байден устроили словесную дуэль
Кто лучше обзовётся: Трамп и Байден устроили словесную дуэль
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Политик оговорился — число погибших от COVID-19 приближается к 200 тысячам. В FoxNews отметили, что если бы слова демократа были правдой, то от коронавируса скончались бы уже две трети американцев — население страны составляет 328 миллионов человек.

Ранее Байден раскритиковал Трампа за неверные, по его мнению, действия в борьбе с пандемией коронавируса, назвав его поведение «халатностью и эгоизмом».