США отстранились от ситуации с Алексеем Навальным, поскольку они ввели все санкции против «Северного потока-2», какие только можно было ввести. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Лавров предложил Меркель выбор между Россией и Навальным © REUTERS,

К тому же, считает политолог, США нет смысла сейчас активно заниматься этим вопросом, поскольку скандалом вокруг Навального и так занимается Евросоюз.

«США сказали, что доверяют своим партнерам по Европейскому союзу, что если те сказали, что Навального отравили «Новичком», то отравили. Но сами они такой информации не имеют. Они заняли вполне понятную позицию: мы вас поддерживаем, но работать будете сами», — пояснил Ищенко.

Тем не менее, добавил специалист, не только в Европе нет единой позиции по этому поводу, но даже в Бундестаге ведутся разговора о том, что нет смысла вводить новые санкции, если не доказана не только вина России в этом «отравлении», но не доказан сам факт отравления.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позднее германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.