Директор киевского Института сердца Борис Тодуров заявил, что сотрудникам клиники не выплатили надбавки за лечение больных коронавирусом. Он сообщил об этом в эфире телеканала «112 Украина» 18 сентября

Госмедицине на Украине осталось жить всего 2-3 года - глава Института сердца в Киеве © Facebook, Борис Тодуров Официальная страница | Facebook, Борис Тодуров Официальная страница | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% зарплаты медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам соцзащиты населения, оказывающим услуги находящимся дома гражданам, — до 100% зарплаты.

«Ковидных не заплатили. Нам вообще не дали ни копейки, хотя у нас десятки больных, мы входим в официальный список учреждений, которые оказывают помощь ковидным больным. Нам не дали ни копейки. Нам, нашей клинике, нашему Институту сердца. Мы сделали несколько запросов, нам сказали, что деньги из фонда ковида уже закончились. Нам предложили снять полторы ставки с наших сестер, те, которые работают на полторы ставки, и из этих денег выплатить ковидные выплаты», — рассказал Тодуров.

Кабмин ранее разработал изменения в госбюджет 2020 года, которые предусматривали урезание финансирования ряда сфер, а также создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако Верховная Рада не поддержала предложенные правительством изменения и отправила законопроект на доработку. В доработанном варианте закона Кабмин предложил внести изменения в бюджет, предусматривающие создание фонда борьбы с COVID-19 на сумму около $2,4 миллиарда вместо планируемых ранее 3,4 миллиарда. Именно за этот вариант проголосовали депутаты.

Во вторник, 15 сентября, Минфин сообщил, что Украина потратила 35% фонда борьбы с коронавирусом. Министр Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен использованием средств из фонда, в связи с чем власти страны организовали аудит этих средств.