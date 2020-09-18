Местные власти поощряют украинцев нарушать карантин в преддверии местных выборов. Об этом 18 сентября на встрече с журналистами Тернопольской области заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Громадскьке»

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 18 сентября

Все дело в том, считает он, что местные власти стали на словах воевать с Киевом, требуя ослабления карантина и обвиняя центральную власть в том, что она «закручивает гайки».

«Если мэр говорит: я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, я считаю, что ничего страшного нет, на день города можно собрать 20-30 тысяч человек… Поэтому ответственность именно на таком руководстве», — сказал президент Украины.

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки возросло на 3228, скончались еще 68 человек. Выборы в местные органы власти пройдут в стране 25 октября.