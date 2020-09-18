Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о «закрытии» границ республики с Польшей и Литвой вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то (внешней) угрозы. Такое мнение 17 сентября выразил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире радио LRT

«Остановите своих безумных политиков»: Лукашенко обратился к народам Украины, Литвы и Польши © REUTERS, Stringer сказал министр.

Накануне на женском форуме «За Беларусь» в «Минск-Арене» президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной. Кроме того, он обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».

Протесты в Белоруссии продолжаются после того, как в стране 9 августа состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК республики, победу на выборах одержал Лукашенко, с результатом 80,08% голосов. За его оппонента от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, в связи с чем Тихановская была вынуждена уехать в Литву.