«Поскольку предыдущие заявления не оказались полностью реальными, необходимо также посмотреть, что подразумевается под этими заявлениями. Желание любой ценой продемонстрировать, что ему есть какая-то угроза. Мы это видим, но такой угрозы нет, ее нужно изобрести. И то, что половина армии отправляется на охрану границ, на практике является отчаянием, не имеющим абсолютно ничего общего с реальностью… Пока что сложно что-то комментировать, когда неадекватные решения принимает человек, недостаточно разбирающийся в ситуации», — сказал министр.
Накануне на женском форуме «За Беларусь» в «Минск-Арене» президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной. Кроме того, он обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».
Протесты в Белоруссии продолжаются после того, как в стране 9 августа состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК республики, победу на выборах одержал Лукашенко, с результатом 80,08% голосов. За его оппонента от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, в связи с чем Тихановская была вынуждена уехать в Литву.