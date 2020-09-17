«Наши коллеги из КПРФ верят, что Лукашенко где-то в тиши кабинета хранит партбилет, и, открывая сейф, смахивает слезу при виде своей партийной корочки, и считает, что он своей политикой продолжает дело Ленина, Маркса и Энгельса. На самом деле все гораздо проще объясняется», — указал парламентарий.
Затулин подчеркнул, что Лукашенко не допустил возникновение в Белоруссии свободных крупных капиталов, поскольку он сделал вывод, в том числе по ситуации в России, что рано или поздно олигархи рано или поздно будут претендовать на политическое влияние и создавать свои партии, ограничивая при этом его личную власть.
Поэтому, уверен политик, система в Белоруссии выстроена таким образом, что распределением богатств занимается сам Лукашенко.
В Белоруссии социальное расслоение не столь велико, как в России, но оно есть, и поэтому считать Белоруссию «островком социализма» могут только либо политически ангажированные люди, добавил депутат.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.