Президент Белоруссии Александр Лукашенко не допустил возникновение в республике олигархов явно не потому, что он сохраняет верность социалистическим идеалам. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Затулин ответил на вопрос, правда ли российские олигархи хотят прибрать к рукам белорусские заводы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Затулин подчеркнул, что Лукашенко не допустил возникновение в Белоруссии свободных крупных капиталов, поскольку он сделал вывод, в том числе по ситуации в России, что рано или поздно олигархи рано или поздно будут претендовать на политическое влияние и создавать свои партии, ограничивая при этом его личную власть.

Поэтому, уверен политик, система в Белоруссии выстроена таким образом, что распределением богатств занимается сам Лукашенко.

В Белоруссии социальное расслоение не столь велико, как в России, но оно есть, и поэтому считать Белоруссию «островком социализма» могут только либо политически ангажированные люди, добавил депутат.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.