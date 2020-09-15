Крым получит воду с территории Украины только после того, как в Киеве сменится власть. Об этом 15 сентября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов

Ранее МИД Украины сообщил, что поставлять воду с материковой части страны на полуостров Крым будут только после полной «деоккупации» региона.

«Трудно найти цензурные слова, но попробую. Киев ошибается. На самом деле это станет возможным только после того, как Украина освободится от оккупационного режима, который сегодня правит соседней страной и сам находится под внешним управлением», — написал Аксенов.

Война, которой нет. МИД Украины «юридически» обосновал отказ давать воду в Крым © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Проблему же водоснабжения крымчане будут решать собственными силами, опираясь на ресурсы России.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

Как сообщалось ранее, в Крыму рассматривается возможность строительства постоянного водовода из водохранилища в Белогорском районе в Симферополь.