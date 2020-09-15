В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что поставлять воду с материковой части страны на полуостров Крым будут только после полной «деоккупации» региона, соответствующая публикация появилась на официальном сайте МИДа 15 сентября

В ведомстве объяснили, что возобновление поставок воды на полуостров значило бы, что Украина согласилась помогать «преступлениям против человечности», которые якобы совершает Россия в Крыму.

Водоснабжение только поможет «оккупанту» и дальше «колонизировать» территорию, считают в украинском МИДе.

«Констатируем тот факт, что под предлогом "гуманитарной потребности" российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Очевидным является и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова — стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыма», — говорится в сообщении.

«Представители» Зеленского открестились от подачи воды в Крым © Никита Рассказов, Украина.ру

Отметим, Украина так и не объявила войну России, поэтому отсылка к указанной конвенции выглядит достаточно лицемерно.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Сейчас на полуострове предпринимаются дополнительные меры по решению вопроса.