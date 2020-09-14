Министр культуры Украины Александр Ткаченко 14 сентября подвергся нападению неизвестного. Видеозапись инцидента обнародована в Facebook «4 канала»

Ткаченко показал, как «боксирует» с Ван Даммом © commons.wikimedia.org, V.lyaschenko

Перед началом мероприятия некий мужчина подошел к министру и бросил в него яйцом, после чего скрылся.

«Когда я заходил сюда, мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране», — рассказал журналистам Ткаченко.

Он не исключил, что за нападавшим могут стоять те или иные политики.

«Наши идеи примирения, пропагандирования разнообразия в украинской культуре, диалога вряд ли нравятся крайним сторонам политического процесса. Потому что мы о единстве, а много людей привыкли качелями, которые существуют в политике, пользоваться для расшатывания ситуации и набора веса своих политических баллов», — продолжил он, добавив, что за атакой могут стоять незаконные застройщики, с которыми борется министр.

Ткаченко перешел на работу в Минкульт из Верховной Рады, где он возглавлял комитет по гуманитарной и информационной политики. До этого он был гендиректором телеканала «1+1».