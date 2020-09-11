Единственное достижение в экономике, которого добился Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии, стало создание IT-сектора, но и эта отрасль сейчас испытывает проблемы. Об этом рассказал специалист по российско-белорусским отношениям Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Болкунец сказал, что должен сделать Лукашенко, чтобы не допустить Майдана © AP, State TV and Radio Company of Belarus

По его сведениям, в этом IT-секторе сейчас работают 60 тысяч человек, она формирует около 6% ВВП республику, однако они подвергаются репрессиям со стороны властей и уходят в Литву и на Украину.

Болкунец подчеркнул, что это будет означать отток трудовых ресурсов и сокращение доходов, что обязательно скажется на пополняемости бюджета и финансовом положении рядовых граждан.

Специалист прогнозирует, что если осенью Белоруссия нигде не перекредитуется, то это может вызвать новую протестную волну, которая уже будет связана с падением доходов населения и неплатежеспособностью предприятий.

В этой связи, добавил он, Россия остается единственной страной, которая может спасти экономическую ситуацию, но долго тушить этот пожар Москва не сможет в том числе потому, что российская экономика сама испытывает проблемы.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.