Победителей международной интернет-викторины «Крым в истории Русского мира» ждет семидневный отдых на двоих и другие ценные призы, главное — знать историю полуострова. Об этом пишет Sputnik 11 сентября

В этом году уже в четвертый раз на платформе официального сайта знаюкрым.рф под патронажем правительства Республики Крым и постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ будет проведена викторина под названием «Крым в истории русского мира».

Главная цель конкурса — популяризация исторических, культурных, природных и национальных ценностей Крыма как субъекта Российской Федерации среди соотечественников, проживающих за рубежом.

Конкурс будет состоять из 20 вопросов и одного творческого задания — эссе на одну из выбранных тем:

«Почему президент России Владимир Путин во время знаменитой "Крымской речи" в марте 2014 года назвал русских "самым большим разделенным народом мира?"»;

во время знаменитой "Крымской речи" в марте 2014 года назвал русских "самым большим разделенным народом мира?"»; «"Русский мир" — что это понятие значит для меня?»;

«Крым — "момент истины" во взаимоотношениях России и Запада»;

«В чем, на Ваш взгляд, заключается неразрывная связь русской национальной идентичности с Крымом?»;

«"Прекрасны вы, брега Тавриды": Крым как источник вдохновения великих русских писателей и поэтов».

Главный приз викторины — путевка для двоих человек на отдых в Крыму на неделю, а также насыщенная экскурсионная программа с возможностью посещения наиболее значимых культурных, исторических, архитектурных и природных объектов полуострова.

Фантомные боли украинской власти в Крыму. Верховная Рада поделила полуостров на районы © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Помимо торжественной церемонии награждения, лауреаты дадут пресс-конференцию, во время которой поделятся своими впечатлениями от конкурса и посещения Крыма.

Кроме того, все участники, правильно ответившие на 20 вопросов, но не ставшие победителями викторины, будут награждены памятными подарками.