Белоруссия была заинтересована в участии в политическом объединении с соседями, которое называется Люблинским треугольником, но потом отказалась. Об этом 11 сентября заявил директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокл, передает Укринформ

Отмечается, что еще весной создание политической платформы Польши, Украины и Литвы включало участие Белоруссии. Неменский объяснил, почему Киев и Варшава затягивают Белоруссию в «Люблинский треугольник» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Я открою небольшую тайну: треугольник еще в мае должен был быть квадратом, когда мы начинали переговоры с нашими партнерами… В таком случае и сама Беларусь признала бы, что ее позиция на международной арене будет зависеть от характера выстраивания отношений с Западом», — сказал Хофмокл.

По его словам, участие Белоруссии в союзе означало бы намерение выстраивать отношения с Западом. Хофмокл отметил, что на начальном этапе Минск был заинтересован проектом, но впоследствии отказался. Причины не сообщаются.

Люблинский треугольник был основан 28 июня в Люблине главами МИД Украины, Польши и Литвы — Дмитрием Кулебой, Яцеком Чапутовичем и Линасом Линкявичусом. По сути «треугольник» — это неформальная платформа для встреч представителей трех стран и для обмена информацией между ними.