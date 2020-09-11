В частности, Пушков задался вопросом, как Литва может иметь дипломатические отношения с Белоруссией, если литовские власти считают президентом Тихановскую, а против Александра Лукашенко вводят санкции, таким образом не признавая его белорусским лидером.
«Посол должен быть отозван. Странный двойной стандарт при претензиях на высокие принципы», — заключил российский политик.
Накануне Литва признала Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Литовские депутаты предлагают расценивать действия Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны.