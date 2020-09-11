Сенатор Алексей Пушков 10 сентября в своем Twitter оценил решение сейма Литвы признать Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии

Тихановская одобрила планы Евросоюза ввести санкции против Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко вводят санкции, таким образом не признавая его белорусским лидером.

«Посол должен быть отозван. Странный двойной стандарт при претензиях на высокие принципы», — заключил российский политик.

Накануне Литва признала Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Литовские депутаты предлагают расценивать действия Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны.