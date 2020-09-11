Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Об этом говорится в тексте резолюции, передает 10 сентября РИА Новости

Тихановская призвала европейцев обложить Лукашенко санкциями © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлану Тихановскую, а также Координационный совет.

Кроме того, они предлагают расценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал больше 80% голосов. Оппозиция не признала итогов выборов, Тихановская выехала в Литву. Ее соратники утверждают, что ей пришлось сделать это под давлением официальных властей республики.

Тихановская инициировала создание Координационного совета для передачи власти в Белоруссии.