Срочные переговоры по поводу обострения ситуации в Донбассе между главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым не состоялись. Об этом украинский министр сообщил в эфире телеканала ICTV 7 сентября

ОБСЕ насчитала 950 обстрелов и взрывов с начала перемирия в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

По словам главы МИД Украины, сначала российской внешнеполитическое ведомство «живо» отреагировало на предложение, однако уже утром понедельника, 7 сентября, разговор был отложен на неопределенный срок.

«Потом, сегодня утром (7 сентября — ред.), мы получили сообщение, что министр Лавров отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как стало известно, он отбыл в Сирию. Поэтому я готов, жду разговор», — сказал Кулеба.

По его словам, он планирует обсудить с Лавровым три вопроса. Первый касается того, как «объясняет РФ случившееся», второй — «остается ли она преданной режиму прекращения огня», третий — «обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел "нормандского формата", которая должна состояться сразу после встречи советников».