Луганская Народная Республика планируют отказаться от воды, поставляемой с территории Украины. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает «Громадське» 5 сентября

«Боятся случайно признать нас». Мирошник объяснил, почему ЛНР не может покупать у Киева воду за гривны © РИА Новости, Алексей Куденко

«Идут такие разговоры на уровне Трехсторонней контактной группы, с января они (ЛНР — ред.) могут вообще отказаться [от водоснабжения с Украины]», — сказал Гайдай.

Он отметил, что в результате этого водоканал получит от 7 до 12 миллионов гривен (19-32,6 миллиона рублей) убытков в месяц. По словам председатель облгосадминистрации, сейчас идут переговоры о компенсации, которую ЛНР должна заплатить за потребленную воду.

Так, Украина настаивает на сумме в почти 170 миллионов гривен (462,4 миллиона рублей), республика же готова заплатить около 87 миллионов гривен (236,6 миллиона рублей). При этом Гайдай отметил, что Киев может согласиться на предложенную ЛНР компенсацию, но пропишет, что не согласен с этой суммой.

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды республика получает автономно от Киева.