Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, заявившая ранее о своем вывозе правоохранителями на границу с Польшей, была отпущена из центра изоляции правонарушителей в Минске по состоянию здоровья для лечения. Об этом в МВД республики сообщили РИА Новости 5 сентября

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение», — сказали в МВД.

Представитель министерства уточнил, что она была отпущена по состоянию здоровья для лечения.

Во время судебного заседания 3 сентября Ковалькова заявляла, что плохо себя чувствует, и просила вызвать врача, для чего в судебном заседании был объявлен перерыв. После него судья объявила, что «судом предъявляется справка, что Ковалькова может продолжать участие в судебном заседании». По словам Ковальковой, врачи дали ей обезболивающее.

Ранее сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.