Ранее Ковалькова провела в изоляторе 10 суток по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем ей назначили еще 15 суток административного ареста. В ночь на 5 сентября она пересекла польскую границу. В Варшаве она заявила, что ей предложили выехать из страны, в противном случае она якобы могла надолго остаться в тюрьме.
«После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение», — сказали в МВД.
Представитель министерства уточнил, что она была отпущена по состоянию здоровья для лечения.
Во время судебного заседания 3 сентября Ковалькова заявляла, что плохо себя чувствует, и просила вызвать врача, для чего в судебном заседании был объявлен перерыв. После него судья объявила, что «судом предъявляется справка, что Ковалькова может продолжать участие в судебном заседании». По словам Ковальковой, врачи дали ей обезболивающее.
Ранее сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.