В украинских СМИ не утихает дискуссия о сорванной операции украинских спецслужб по похищению 33 российских граждан, воевавших в Донбассе против киевского режима. Представители спецслужб и политического бомонда вели жесткую полемику на украинских каналах вечером 4 сентября

Так, депутат Верховной Рады от «Европейской Солидарности» Владимир Арьев 4 сентября в эфире телеканала «Прямой» заявил, что «вербовкой» российских граждан для работы якобы в Венесуэле занималась непосредственно Служба безопасности Украины (СБУ).

Он продемонстрировал соответствующий документ, подписанный начальником управления пятого департамента контрразведки, который свидетельствует о том, что именно СБУ в 2019-20 годах занималась данной работой.

Коллега Арьева по фракции в Верховной Раде Алексей Гончаренко заявил в тот же день в эфире телеканала Украина главе Службе внешней разведки Валерию Кондратюку, что в высшем руководстве государства изменник, который «сливает» информацию спецслужбам РФ.

«Это не только безответственное заявление, оно действительно носит сегодня информационно-провокативный характер, который сегодня деморализует общество, вносит раскол и точно играет не на интересы Украины. Станьте наконец патриотом и тем депутатом, который представляет интересы народа Украины», — ответил ему глава СВР.

По данным бывшего депутата Олега Царева, Кондратюк близок к президенту Украины Владимиру Зеленскому и в ближайшее время может возглавить СБУ, нынешний глава которой Баканов станет главой СВР.

Всё о нашумевшей истории с «ЧВК Вагнера». Как готовилась и почему провалилась операция украинских спецслужб © Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии Петра Порошенко опираются в основном на радикально настроенный националистический электорат и находятся в оппозиции к Зеленскому.

Ранее в качестве возможных виновных в утечке информации о спецоперации, провалившейся в Белоруссии, украинские СМИ называли главу Офиса президента Андрея Ермака и самого Зеленского.

Белорусские власти 29 июля задержали 33 российских граждан, назвав их «боевиками» частной военной компании.

СК Белоруссии подозревал задержанных в подготовке массовых беспорядков в республике.

Спецслужбы Белоруссии сообщили, что ранее ими была получена информация о прибытии в республику «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Источник этой информации не раскрывался.

Позднее Минск отпустил 32 задержанных в Россию, один из них остался в Белоруссии, так как также имел белорусское гражданство.

«Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники в российских спецслужбах сообщила 6 августа, что арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины.

Аналогичная информация появилась и в украинских СМИ, со ссылкой на источники уже в украинских спецслужбах.