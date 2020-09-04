Запрет на транзит с Украины птицы и продуктов животноводства вступил в силу в пятницу, 4 сентября, соответствующее решение принял Россельхознадзор по соображениям безопасности, передает "Интерфакс"

Глава МИД мечтает сделать Украину главной кормилицей мира © Facebook Dmytro Kuleba

«Новые ограничения коснутся транзита крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственных птиц и животноводческой продукции», — прокомментировали решение сотрудники службы.

В ведомстве рассказали, что неоднократно обращались к коллегам с Украины с просьбой принять необходимые меры по профилактике указанных болезней, однако никакой реакции так и не последовало. Также российские специалисты фиксировали нарушения при транспортировке животных через территорию своей страны.

В Россельхознадзоре назвали объем украинского транзита животноводческой продукции через территорию РФ за первое полугодие текущего года, он составил 28 тысяч тонн.