Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не имеет отношения к высказыванию своего заместителя Витольда Фокина по поводу предоставления особого статуса Донбассу. Об этом 2 сентября Кравчук заявил в эфире телеканала «Эспрессо»

Кравчук добавил, что Фокин не советовался с ним перед тем, как делать такие громкие заявления. Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны? © пресс-служба президента Украины

«Какие будут дальше наши действия? Конечно, этот вопрос будет обсужден на заседании нашей делегации. Я думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он именно такую выбрал тактику или позицию», — сказал он.

По словам Кравчука, он также не имеет никакого отношения к назначению Фокина, так как этим занимался президент Владимир Зеленский. Он назвал назначение первого премьер-министра независимой Украины в контактную группу «не своим решением».