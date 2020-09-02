Кравчук добавил, что Фокин не советовался с ним перед тем, как делать такие громкие заявления.
«Какие будут дальше наши действия? Конечно, этот вопрос будет обсужден на заседании нашей делегации. Я думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он именно такую выбрал тактику или позицию», — сказал он.
По словам Кравчука, он также не имеет никакого отношения к назначению Фокина, так как этим занимался президент Владимир Зеленский. Он назвал назначение первого премьер-министра независимой Украины в контактную группу «не своим решением».