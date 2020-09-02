Основная ошибка президента Белоруссии Александра Лукашенко последнего времени состоит в том, что он поверил, что ядро радикальных прозападных националистов можно как-то успокоить и примерить. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в недавнем интервью радио «Аврора»

Алексей Дзермант: Россия может выступить посредником на переговорах власти и оппозиции в Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

«У нас в отличие от Украины прямого заигрывания с их лидерами и партиями не было. Им создали комфортную среду, где их не гнобили. Им разрешили ходить со своими флагами, отмечать свои праздники и распространять свои символы», — пояснил Дзермант.

Но за это время, в том числе при помощи западных грантов, эти националисты за несколько лет создали очень серьезную инфраструктуру пропаганды своих идей, а власть на это не реагировала, полагая, что они не попытаются ее свергнуть, сетует политолог.

По его мнению, у силовиков была возможность покончить с этими группировками, но власть, несмотря на все увещевания, не видела в этом угрозы, и это превратилось в серьезную проблему.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).