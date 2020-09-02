Власть полагала, продолжил эксперт, что в отношении националистов не нужно спешить с репрессиями, а нужно дать возможность заниматься культурной деятельностью и продавать одежду с националистической символикой, тем самым легализовав их.
«У нас в отличие от Украины прямого заигрывания с их лидерами и партиями не было. Им создали комфортную среду, где их не гнобили. Им разрешили ходить со своими флагами, отмечать свои праздники и распространять свои символы», — пояснил Дзермант.
Но за это время, в том числе при помощи западных грантов, эти националисты за несколько лет создали очень серьезную инфраструктуру пропаганды своих идей, а власть на это не реагировала, полагая, что они не попытаются ее свергнуть, сетует политолог.
По его мнению, у силовиков была возможность покончить с этими группировками, но власть, несмотря на все увещевания, не видела в этом угрозы, и это превратилось в серьезную проблему.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).