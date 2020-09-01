Петиция была обнародована 31 августа и уже набрала более 7,3 тысячи голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения президентом.
«Требуем освободить от должности члена Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина в связи с откровенными антиукраинскими заявлениями. В своем заявлении Фокин отметил относительно террористических "ДНР" и "ЛНР", что нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса», — говорится в петиции.
Также отмечается, что Фокин фактически предложил проводить выборы уже сейчас, когда не обеспечены все соответствующие условия для этого. По его словам, это прямая угроза легитимизации ДНР и ЛНР.