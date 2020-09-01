Петиция об отстранении первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина с должности представителя страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе зарегистрирована на сайте главы государства

«Засланные казачки»: Фокин высказался о своих критиках © скриншот с видео "В гостях у Гордона"

«Требуем освободить от должности члена Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина в связи с откровенными антиукраинскими заявлениями. В своем заявлении Фокин отметил относительно террористических "ДНР" и "ЛНР", что нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса», — говорится в петиции.

Также отмечается, что Фокин фактически предложил проводить выборы уже сейчас, когда не обеспечены все соответствующие условия для этого. По его словам, это прямая угроза легитимизации ДНР и ЛНР.