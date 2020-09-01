Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко назвал несколько версий причин взрыва на железнодорожном пути перед грузовым поездом в Житомирской области. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook во вторник, 1 сентября

«Похоже, нам подготовили "подарок" к 1 сентября. Теракт на Житомирщине. Во время движения поезда с горючим подорвано железнодорожное полотно. СБУ расследует произошедшее как теракт. Это может быть эффект домино от предыдущих терактов, умноженный на ожидание избирательных беспорядков. Так или иначе — возможные действия одиночек неадекватов, вдохновленные предыдущими событиями», — написал эксперт.

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Другая версия — «искусственная диверсификация угрозы для Украины».

«Во-первых, превратив ее в страну, где рискованно вести бизнес; во-вторых, усложнив поставки топлива (поезд вез топливо из Беларуси), чем обострить экономический кризис; в-третьих, превратить Беларусь в потенциального врага (не Донбасс, но что-то вроде Тузлы) и четвертая версия — давление с целью ускорения реализации "Минска"», — написал Петренко.

Последней версией эксперт назвал «теорию заговора».

«Борьба СБУ за первенство в противодействии угрозам безопасности. Этот кейс точно будут раскручивать, учитывая, что теракт не был успешным. Но это было бы глупо, учитывая риски для страны. И учитывая то, что однозначно эта диверсия во время избирательной кампании будет играть против партии "Слуга народа", которая пытается идти на выборы под лозунгами миротворчества», — написал Петренко.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области возбудила уголовное дело по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд Барбары — Коростень, транспортировавший горюче-смазочные материалы.

В результате взрыва на перегоне Сокорики — Бехи были деформированы рельсы и повреждены шпалы. Жертв нет.