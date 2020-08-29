На трассе «Киев-Чоп» истребитель во время приземления снес дорожный знак. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном 28 августа

«Видно было истребитель»: опубликовано новое видео со свидетелями крушения МН17 © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Участок автодороги переоборудовали в взлетно-посадочную полосу, а машины пускали в объезд. Пилот "сушки" зацепил указатель воздухозаборником. Далее, уже вместе со знаком, который информировал о рекомендуемой скорости 90 километров в час, поднялся в небо», — говорится в сюжете.

В службе автодорог Ровенской области сообщили, что на трассе за год сносят несколько дорожных знаков, но обычно это делают машины. Новый знак пообещали установить в ближайшее время.