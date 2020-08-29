Сообщается, что инцидент произошел во время учений.
«Участок автодороги переоборудовали в взлетно-посадочную полосу, а машины пускали в объезд. Пилот "сушки" зацепил указатель воздухозаборником. Далее, уже вместе со знаком, который информировал о рекомендуемой скорости 90 километров в час, поднялся в небо», — говорится в сюжете.
В службе автодорог Ровенской области сообщили, что на трассе за год сносят несколько дорожных знаков, но обычно это делают машины. Новый знак пообещали установить в ближайшее время.