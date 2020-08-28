Глава ДНР Денис Пушилин потребовал от Украины до 3 сентября демонтировать укрепления на линии соприкосновения в Донбассе, которые являются нарушением дополнительных мер контроля перемирия. Его слова 28 августа приводит Донецкое агенство новостей

Дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня в Донбассе действуют с 27 июля. Стороны взяли на себя обязательства не использовать стрелковое вооружение, также под запретом любые наступательные действия, в том числе дополнительное инженерное оборудование позиций.

Что показал месяц перемирия в Донбассе © REUTERS, Alexander Ermochenko

Если акт об устранении нарушений, составленный в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, одобренный ОБСЕ, не будет представлен ДНР, то глава республики пригрозил пойти на крайние меры.

«Если до 22:00 часов 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет представлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере и, руководствуясь пунктом «е» Дополнительных мер, с целью недопущения дальнейших наступательных действий Украины в части продвижения в нашу сторону ее позиций и укреплений издать соответствующий приказ для подразделений Народной милиции на уничтожение траншей и укрытий ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.), дооборудованных или вновь созданных после подписания 22 июля 2020 года Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», — сказал Пушилин.

Режим перемирия в Донбассе формально действует уже год. Лишь в последний месяц сторонам конфликта удалось достичь устойчивого прекращения огня.