Дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня в Донбассе действуют с 27 июля. Стороны взяли на себя обязательства не использовать стрелковое вооружение, также под запретом любые наступательные действия, в том числе дополнительное инженерное оборудование позиций.
По словам Пушилина, в ДНР фиксируют продвижение укреплений (траншей) украинской армии в районе населенного пункта Шумы в направлении к арке водовода «Северский Донец — Донбасс», а также создание нового укрепления в районе Петровского. Украинская сторона отказывается устранить указанные нарушения, утверждает глава ДНР.
Если акт об устранении нарушений, составленный в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, одобренный ОБСЕ, не будет представлен ДНР, то глава республики пригрозил пойти на крайние меры.
«Если до 22:00 часов 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет представлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере и, руководствуясь пунктом «е» Дополнительных мер, с целью недопущения дальнейших наступательных действий Украины в части продвижения в нашу сторону ее позиций и укреплений издать соответствующий приказ для подразделений Народной милиции на уничтожение траншей и укрытий ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.), дооборудованных или вновь созданных после подписания 22 июля 2020 года Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», — сказал Пушилин.
Режим перемирия в Донбассе формально действует уже год. Лишь в последний месяц сторонам конфликта удалось достичь устойчивого прекращения огня.