Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса. Об этом он на днях сообщил YouTube-каналу «И Грянул Грэм»

Лукашенко рассказал, как оппозиция хочет запретить русский язык в Белоруссии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что переход на белорусский язык как единственный государственный, в случае если такое решение будет принято, не пройдет быстро.

«Переходный период на белорусский как государственный язык довольно сложный и длительный», — пояснил Шушкевич.

В Белоруссии два государственных языка — белорусский и русский. Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в конституцию в 1995 году.

Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. Также он с 1996 до 2018 года занимал пост главы партии «Белорусская социал-демократическая Грамада».