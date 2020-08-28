«У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру… Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», — сказал 85-летний Шушкевич.
Он также отметил, что переход на белорусский язык как единственный государственный, в случае если такое решение будет принято, не пройдет быстро.
«Переходный период на белорусский как государственный язык довольно сложный и длительный», — пояснил Шушкевич.
В Белоруссии два государственных языка — белорусский и русский. Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в конституцию в 1995 году.
Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. Также он с 1996 до 2018 года занимал пост главы партии «Белорусская социал-демократическая Грамада».