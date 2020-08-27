Украинские правоохранители завели дело по статье «хулиганство» из-за обстрела автобуса с членами общественного движения «Патриоты - За жизнь» под Харьковом. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба полиции Харьковской области

На Украине радикалы из «Азова» и «Нацкорпуса» обстреляли автобус с оппозиционерами - Кива © Telegram-канал The Kyva Илья Кива. Он сообщил, что два человека получили ранения, а один был похищен. Информация о погибших и заложниках не подтвердилась.

«Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по области введена в действие полицейская операция «Сирена».

В полиции уже выяснили, что вблизи поселка Люботина Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации «За жизнь», и заставили его остановиться. Отмечается, что несколько человек из травматического оружия обстреляли этот микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

По данным Кивы, за обстрелом автобуса стоят представители организаций «Азов» и «Нацкорпус».