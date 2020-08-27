Об обстреле радикалами автобуса ранее заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Он сообщил, что два человека получили ранения, а один был похищен. Информация о погибших и заложниках не подтвердилась.
«Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по области введена в действие полицейская операция «Сирена».
В полиции уже выяснили, что вблизи поселка Люботина Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации «За жизнь», и заставили его остановиться. Отмечается, что несколько человек из травматического оружия обстреляли этот микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.
По данным Кивы, за обстрелом автобуса стоят представители организаций «Азов» и «Нацкорпус».