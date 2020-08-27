Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключает, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили собрался на Родину, где проходит по ряду уголовных дел, для дестабилизации обстановки, заручившись поддержкой американцев

В видеообращении на странице в Facebook политик объявил о решении вернуться на Родину. Он признал, что в период его президентства в Грузии было допущено немало ошибок, однако теперь, получив достаточно опыта, готов достойно служить своей стране.

«В этой ситуации Саакашвили, вероятнее всего, попытается перейти границу с Грузией в окружении толпы своих сторонников, превратив свое возвращение в политическую акцию. У него, кстати, уже есть опыт подобных «путешествий», поскольку именно таким образом он вернулся на Украину в 2017 году после того, как его лишили гражданства этой страны», — сказала в комментарии РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Возвращение блудного Михо. Почему Саакашвили покидает Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По её мнению, разница заключается в том, что на этот раз в Грузии бывшего президента, в отношении которого не сняты обвинения в уголовных преступлениях, ждёт тюрьма. Депутат уверена, что если Михаил Саакашвили действительно направится в Грузию, это означает только одно — он получил гарантии своей безопасности со стороны США.

«Учитывая тесные связи Саакашвили с Республиканской партией и стремление последней отметиться антироссийскими демаршами перед предстоящими выборами президента США, такой сценарий представляется вполне возможным. Не исключено, что Саакашвили отвели важную роль в новой «цветной революции» в Грузии», — заявила Панина.

В 2015 году президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о лишении гражданства своего предшественника в связи с получением украинского паспорта, а 26 июля 2017 года Пётр Порошенко, будучи президентом Украины, распорядился аннулировать гражданство Саакашвили, когда он находился в США у родственников. Из Америки он прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания.

10 сентября 2017 года Саакашвили, как и обещал, пересёк польско-украинскую границу. В течение нескольких дней украинская сторона активно готовилась к его возвращению: на пропускном пункте «Краковец» установили командно-штабную машину связи и натянули спиральную режущую проволоку, а Государственная пограничная служба Украины рекомендовала соотечественникам пользоваться другими КПП в период с 9 по 12 сентября из-за возможных массовых собраний в этом районе. Без стычек на самом деле не обошлось: около сотни сторонников политика подрались с «титушками», а активистка Femen, держа портреты Порошенко и Саакашвили, выкрикивала: «Дураки без границ».

Тогда Саакашвили решил изменить маршрут и поехать на Украину на поезде «Интерсити», но железнодорожное путешествие не удалось. «В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд», — объявили по громкой связи в вагонах. После его отказа всех пассажиров высадили, а «Укрзализныця» направила автобусы для продолжения поездки до места назначения. После этого инцидента политик вернулся к первоначальному плану и направился на Украину через автомобильный пункт пропуска. Сторонники Саакашвили прорвали оцепление пограничников и помогли бывшему губернатору Одесской области попасть на территорию страны.

Саакашвили неоднократно обещал вернуться на Родину, в частности накануне парламентских выборов в Грузии осенью 2016 года. Тогда Георгий Мгебришвили, возглавлявший Министерство внутренних дел страны, предупредил, что бывший президент будет арестован при пересечении границы, потому что объявлен в розыск по нескольким уголовным делам.