Болгария, Египет, Турция и Хорватия оказались в «зеленой» зоне.
В агентстве напомнили, что, возвращаясь из страны «красной» зоны туристам необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию или пройти ПЦР-тест на коронавирус.
Соблюдать изоляцию не нужно только тем лицам, которые прибыли из стран «красной» зоны, имея отрицательный результат тестирования на коронавирус методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.
Отмечается, что прибывшим на территорию Украины иностранцам необходимо иметь страховой полис, покрывающий затраты на лечение коронавируса.
Ранее власти Черногории разрешили гражданам Украины въезжать в страну без ограничений. Такое решение было принято после того, как свободный въезд в страну разрешили россиянам, что консул Украины в Черногории Михаил Шматов посчитал дискриминацией украинцев.