Минздрав Украины внес Албанию и Черногорию в «красную зону» - после возвращения из этих стран необходимо будет пройти двухнедельную самоизоляцию или пройти ПЦР-тест. Об этом в субботу, 22 августа, сообщило Государственное агентство развития туризма Украины

Болгария, Египет, Турция и Хорватия оказались в «зеленой» зоне. В агентстве напомнили, что, возвращаясь из страны «красной» зоны туристам необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию или пройти ПЦР-тест на коронавирус. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 22 августа Отмечается, что прибывшим на территорию Украины иностранцам необходимо иметь страховой полис, покрывающий затраты на лечение коронавируса. Ранее власти Черногории разрешили гражданам Украины въезжать в страну без ограничений. Такое решение было принято после того, как свободный въезд в страну разрешили россиянам, что консул Украины в Черногории Михаил Шматов посчитал дискриминацией украинцев.