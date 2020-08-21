«По состоянию на 9:00 в Украине 100 643 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2207 летальных, 51 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2106 новых случаев. Всего проведено 1 378 519 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 637 пациентов», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области и в Киеве — 12 793 и 11 328 человек соответственно.
По состоянию на утро 21 августа в Центр поступило 2500 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 159 185 сообщений о подозрении на COVID-19.