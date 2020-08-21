На Украине с начала эпидемии зафиксировано 100 643 случая коронавируса, 2207 летальных, 51 078 пациентов выздоровели. Об этом 21 августа сообщает Минздрав Украины в Telegram

«По состоянию на 9:00 в Украине 100 643 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2207 летальных, 51 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2106 новых случаев. Всего проведено 1 378 519 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 637 пациентов», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По состоянию на утро 21 августа в Центр поступило 2500 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 159 185 сообщений о подозрении на COVID-19.