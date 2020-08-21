Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности стать первым гражданином республики, испытавшим на себе действие российской вакцины от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 21 августа

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимира Путина, вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.

«Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит процедуру тестирования… Когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе», — написал Додон.

Он отметил, что хотел бы сделать это для всех граждан страны, чтобы вакцина побыстрее стала доступна в Молдавии.

В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.