Ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». По словам президента России Владимира Путина, вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
«Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит процедуру тестирования… Когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе», — написал Додон.
Он отметил, что хотел бы сделать это для всех граждан страны, чтобы вакцина побыстрее стала доступна в Молдавии.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.