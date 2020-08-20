В Белоруссии возбуждено уголовное дело в связи с созданием Координационного совета оппозиции. Об этом в четверг, 20 августа, заявил генпрокурор Александр Конюк, передает Sputnik Беларусь

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил Конюк.

Санкция статьи предполагает до 5 лет колонии.

Белоруссия. Хроника протестов, 19 августа Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.