В Польше задержали двоих украинцев, пытавшихся сбежать из отеля, в который их поместили на самоизоляцию по прибытию в страну. Об этом в среду, 19 августа, сообщил «Соцпортал»

Первого нарушителя полицейский заметил случайно, когда нес продукты другим полицейским, находившимся на карантине в том же отеле. Подойдя к зданию, он увидел мужчину, который спускался по веревке из окна комнаты на первом этаже. Он попытался убежать, но был задержан.

«Беглецом был 23-летний украинец, проживающий в Кракове. Он не должен был самоизолироваться, но решил посетить своих коллег, которые находились в отеле на обязательном карантине, связанном с пересечением границы», — рассказал представитель Малопольской полиции Себастьян Глень.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

28-летний украинец объяснил правоохранителям, что хотел прогуляться, так как ему надоело «сидеть на одном месте». После инцидента мужчину переселили на более высокий этаж.

В настоящее время полицейские проводят с беглецами разъяснительные мероприятия. О деле также была уведомлена санэпидемслужба, которая может наложить административные штрафы на нарушителей.