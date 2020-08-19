Первого нарушителя полицейский заметил случайно, когда нес продукты другим полицейским, находившимся на карантине в том же отеле. Подойдя к зданию, он увидел мужчину, который спускался по веревке из окна комнаты на первом этаже. Он попытался убежать, но был задержан.
«Беглецом был 23-летний украинец, проживающий в Кракове. Он не должен был самоизолироваться, но решил посетить своих коллег, которые находились в отеле на обязательном карантине, связанном с пересечением границы», — рассказал представитель Малопольской полиции Себастьян Глень.
Очередное задержание произошло вечером того же дня — в полицию сообщили еще об одном человеке, спускающемся из окна отеля по канату.
28-летний украинец объяснил правоохранителям, что хотел прогуляться, так как ему надоело «сидеть на одном месте». После инцидента мужчину переселили на более высокий этаж.
В настоящее время полицейские проводят с беглецами разъяснительные мероприятия. О деле также была уведомлена санэпидемслужба, которая может наложить административные штрафы на нарушителей.