В воскресенье, 16 августа, в Минске прошли митинги оппозиции и сторонников Лукашенко, во втором принял участие и сам белорусский лидер.
Обращаясь к соотечественникам по поводу протестов, глава государства призвал: «Остановитесь!», что напомнило обращение Януковича, которое он записал перед бегством в Ростов в 2014 году во время Майдана.
Во время своего выступления Лукашенко также вспомнил 1990-е годы и кризис в Белоруссии, увидел в протестах на улицах страны влияние Запада и организаторов из-за рубежа, а также угрожал белорусам потерей страны.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатом в более чем 80% победу одержал Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.