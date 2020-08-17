Выступая в Минске на митинге в свою поддержку, президент Белоруссии Александр Лукашенко повторил легендарное слово экс-президента Украины Виктора Януковича и стал героем смешного видео. Оно было опубликовано в Telegram-канале dtp.kiev.ua 16 августа

Лукашенко: Не я породил жестокость на улицах © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Обращаясь к соотечественникам по поводу протестов, глава государства призвал: «Остановитесь!», что напомнило обращение Януковича, которое он записал перед бегством в Ростов в 2014 году во время Майдана.

Во время своего выступления Лукашенко также вспомнил 1990-е годы и кризис в Белоруссии, увидел в протестах на улицах страны влияние Запада и организаторов из-за рубежа, а также угрожал белорусам потерей страны.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатом в более чем 80% победу одержал Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.