Один из сотрудников минского РУВД рассказал, что попал в больницу после того, как во время одной из несанкционированных акций протеста на правоохранителей напали.
«Некоторые из граждан бросились на нас. При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах», — рассказал он.
Другой герой видео, военнослужащий внутренних войск МВД рассказал, что ему в лицо попала стеклянная бутылка.
«Было помутнение, я наклонился вниз, наклонил голову и понял, что сильно течет кровь», — сказал пострадавший.
В результате военнослужащий полностью лишился одного зуба и частично другого.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.