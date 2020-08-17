Белорусские силовики пожаловались на травмы, которые они получили в ходе массовых протестов. Видео с их признаниями было опубликовано на YouTube-канале МВД Белоруссии в воскресенье, 16 августа

Один из сотрудников минского РУВД рассказал, что попал в больницу после того, как во время одной из несанкционированных акций протеста на правоохранителей напали.

«Некоторые из граждан бросились на нас. При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах», — рассказал он.

Другой герой видео, военнослужащий внутренних войск МВД рассказал, что ему в лицо попала стеклянная бутылка.

«Было помутнение, я наклонился вниз, наклонил голову и понял, что сильно течет кровь», — сказал пострадавший.

В результате военнослужащий полностью лишился одного зуба и частично другого.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.