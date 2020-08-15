Украинские военные предложили силовым структурам Луганской народной республики (ЛНР) приобрести партию оружия, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР 15 августа

В пресс-службе НМ ЛНР напомнили, что ранее была проведения спецоперации по закупке ракет противотанкового комплекса украинского производства «Скиф» у представителей Вооруженных сил Украины.

«В настоящее время совместно с силовыми ведомствами республики прорабатывается очередное предложение о покупке партии оружия от вооруженных формирований Украины», — заявил представитель пресс-службы НМ ЛНР.

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Силовики отмечали, что ВСУ «готовы продавать оружие даже военнослужащим Народной милиции ЛНР».