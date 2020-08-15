В пресс-службе НМ ЛНР напомнили, что ранее была проведения спецоперации по закупке ракет противотанкового комплекса украинского производства «Скиф» у представителей Вооруженных сил Украины.
«В настоящее время совместно с силовыми ведомствами республики прорабатывается очередное предложение о покупке партии оружия от вооруженных формирований Украины», — заявил представитель пресс-службы НМ ЛНР.
Ранее ведомство сообщало, что офицеры украинской армии все чаще «промышляют продажей оружия».
Силовики отмечали, что ВСУ «готовы продавать оружие даже военнослужащим Народной милиции ЛНР».