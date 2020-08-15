Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возвращение на родину задержанных в Белоруссии россиян, предупредил республику об угрозе появления на ее территории «горящего Донбасса». Он заявил об этом 15 августа в своем Telegram

«Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют», — написал глава государства.

Зеленский добавил, что решение Минска выглядит странным и несправедливым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергали это и утверждали, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.