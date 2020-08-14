Под Офисом президента прошла акция протеста против отмены местных выборов на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей, подконтрольных Киеву, об этом у себя в Facebook 14 августа сообщил депутат Сергей Шахов

В Киев из Луганской области приехало несколько тысяч человек с требованием провести законные выборы и отправить в отставку губернатора Луганской области Сергея Гайдая.

Именно его жители Луганщины винят в отсутствии выборов, говоря, что именно он подал в ЦИК документы, на основании которых и было отменено голосование. Отчёт Гайдая содержит ложную информацию и ввёл в заблуждение руководство страны, уверен украинский депутат Сергей Шахов.

«Я призываю все силовые структуры возбудить уголовное дело по факту подделки документов губернатором Луганской области Сергеем Гайдаем, который ввел в заблуждение президента и ЦИК. Люди ждали 5 лет, чтобы снести ту банду местных депутатов, которая засела в горсоветах. Вся Луганщина хочет провести честные и мирные выборы. Так давайте определимся, в какой стране мы живем: президент хочет мира, а губернатор хочет войны?», — сказал Шахов.

Протестующие считают, что причина отмены выборов простая: в партии «Слуга народа» увидели результаты соцопросов и поняли, что единственный способ не проиграть — просто отменить выборы.

Участники митинга рассказали, что их не пускали в Киев, более 5 часов держали на пропускных пунктах, обыскивали, но жители Луганской области всё таки выразили свою позицию, в том числе лозунгами на плакатах.

«Верните право голоса украинцам!», «Мы хотим выборы в местные советы!», «Я не дам украсть мой голос!», «Президент должен нас услышать!!!», «Президент! Народ негодует — твой Гайдай пусть гайдует!».

Протестуют жители Луганской и Донецкой областей Украины уже третий раз за последнюю неделю. Предыдущие два раза избиратели высказывались против того, что не проводятся выборы в Северодонецке и требовали уволить губернатора Луганской области Сергея Гайдая.