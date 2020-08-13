В Минске работники железной дороги вышли на акцию протеста. Об этом в четверг, 13 августа, сообщило агентство РИА Новости

Железнодорожники с плакатами встали на путепроводе, идущем через пути главного железнодорожного вокзала, а также у соседнего ДК Железнодорожников. Они скандируют «БЧ!» («белорусская чугунка») и «Уходи!».

Отмечается, что к акции также присоединились местные жители. Кроме того, в толпе много людей в железнодорожной форме.

«Здесь есть начальники станций, специалисты, машинисты. В основном — работники минского узла», — рассказали протестующие.

Белоруссия. Хроника протестов, 13 августа Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.