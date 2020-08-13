«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Дмитрий Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных… Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.
Также в ходе разговора Кулеба поблагодарил правительство ФРГ за готовность выделить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Белоруссии.
Последние переговоры глав МИД "нормандской четверки" состоялись в апреле этого года в режиме видеоконференции.