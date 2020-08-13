Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас считают, что встречу в «нормандском формате» необходимо провести в ближайшие месяцы. Об этом в четверг, 13 августа, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Дмитрий Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных… Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

Экзамен для Киева. Каковы могут быть ближайшие результаты последней нормандской встречи © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Белоруссии.

Последние переговоры глав МИД "нормандской четверки" состоялись в апреле этого года в режиме видеоконференции.