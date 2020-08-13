Сотни сотрудников Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) вышли днем 13 августа на территорию предприятия и потребовали объявить всеобщую забастовку. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек. Всеобщая забастовка была объявлена еще 11 августа, но о каких-либо заметных и масштабных стачках до сих пор не сообщалось. «Нам некогда останавливаться». Минские заводы опровергли информацию о забастовках © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Судя по опубликованным в сети фото и видео, часть рабочих БелАЗа вышли к забору, где по ту сторону стоят сторонники оппозиции, они аплодируют друг другу.

По версии администрации предприятия, они проводят встречу с рабочими.

Также в этот день несколько сотен противников Лукашенко организовали шествие по проспекту Независимости.