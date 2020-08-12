Если в украинских майданах был сильный организационный фактор, то в минских протестах царит хаос, поэтому они идут на спад. Об этом ветеран спецподразделений МВД Александр Рындич (имя и фамилия изменены) сказал в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 11 на 12 августа Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

Рындич обратил внимание на возрастной состав группы протеста. По его словам, там молодежь преобладает в непропорционально большом количестве.

«На глазок, большую часть там составляют люди 20-25 лет. Это нехорошо с точки зрения победы интересов протестующих. В Минске это, скорее, напоминает протесты "желтых жилетов", избиение анархистов полицией, чем выступление людей, которые реально хотят прийти к власти. Возрастной состав о многом на самом деле говорит. Это стихийный бунт, который вряд ли приведет к серьезным результатам», — сказал эксперт.

Он также отметил очень слабую организацию протестов. К его удивлению, организационный фактор, который был силен на украинских майданах, в Минске отсутствует. По мнению Рындича, белорусские протесты идут по нисходящей.

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