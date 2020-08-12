Отсутствие доступа к информационным ресурсам снижает накал страстей, а перебои в работе соцсетей и мессенджеров осложняют координацию протестов. Об этом ветеран спецподразделений МВД Александр Рындич (имя и фамилия изменены) сказал в интервью изданию Украина.ру

Интернет вернулся в Минск. Почему Лукашенко больше не боится Τelegram © REUTERS, Vasily Fedosenko Александр Лукашенко обвинил иностранные государства в отключении интернета в республике.

«Некоторые обыватели считают, что отключение интернета заставляет людей выходить на улицы. Это полная ерунда. На самом деле это снижает накал страстей и, главное, осложняет координацию. Очень тяжело координировать людей через сотовую связь, гораздо удобнее делать это через чаты», — пояснил Рындич.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

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