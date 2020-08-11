Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и бывший военнослужащий в конфетах передавали секретную информацию. Им сообщено о подозрении в государственной измене, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора 11 августа

«Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса генерального прокурора сотруднику СБУ и лицу, которое выполняло функции "курьера", сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.

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Информацию он передавал через «курьера» — военного пенсионера, оставившего службу в чине полковника.

Разведчиков задержали при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался вывезти его за пределы Украины.

10 августа 2020 года в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.