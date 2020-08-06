Экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский посоветовал главам народных республик Донецка и Луганска отказаться от Минска в качестве переговорной площадки после переговоров Александра Лукашенко с Киевом о передаче украинской стороне задержанных в Белоруссии граждан РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру 6 августа

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор относительно дальнейшей судьбы так называемых бойцов ЧВК Вагнер, задержанных в конце июля.

По мнению Ходаковского, с этого момента следует отказаться от услуг Минска как переговорной площадки.

«На месте [главы ДНР Дениса] Пушилина или [главы ЛНР Леонида] Пасечника я не стал бы больше рисковать своими гражданами и отменил бы их командировки в Минск, чтобы не снабжать "диктатора" обменным фондом для Украины», — сказал экс-глава Совбеза ДНР.

В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.

Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.