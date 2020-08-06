Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать
Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер
В среду, 5 августа, между Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор относительно дальнейшей судьбы так называемых бойцов ЧВК Вагнер, задержанных в конце июля.

По мнению Ходаковского, с этого момента следует отказаться от услуг Минска как переговорной площадки.

«На месте [главы ДНР Дениса] Пушилина или [главы ЛНР Леонида] Пасечника я не стал бы больше рисковать своими гражданами и отменил бы их командировки в Минск, чтобы не снабжать "диктатора" обменным фондом для Украины», — сказал экс-глава Совбеза ДНР.

В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.

Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.