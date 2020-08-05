В Белоруссии насчитали шесть попыток «цветных революций»

В Белоруссии с 1994 года зафиксировали по меньшей мере шесть попыток проведения «цветных революций». Об этом 4 августа сообщил государственный секретарь белорусского Совбеза Андрей Равков на своей странице в Facebook

Неменский: Технологии «цветных революций» вновь становятся актуальными для западной политики в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

По словам Равкова, на данный момент отмечаются всё более «изощрённые, нередко закамуфлированные формы» таких процессов.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти республики будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности страны.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов. На прошлой неделе, в разгар избирательной кампании, в стране были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.