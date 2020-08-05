Инцидент с задержанием белорусского политтехнолога Виталия Шклярова показывает, что России пора начать ставить препоны для участия иностранцев в своих выборах. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру 4 июля

«Репрессивный аппарат бьет по всем» - Безпалько об аресте политтехнолога Шклярова © РИА Новости, Владимир Трефилов Сергея Тихановского, чья жена является кандидатом в президенты Белоруссии. В тот же день в Минске были задержаны 33 гражданина России.

Корнилов напомнил, что Шкляров работал и в России, и в США, и обратил внимание на то, что многие российские СМИ представляют его российском политтехнологом, хотя тот неоднократно говорил, что является гражданином Белоруссии. В то же время о своем американском гражданстве он умалчивал.

«Тут вопрос к России в том плане, что она позволяет у себя на выборах задействование вот таких иностранных граждан, которые прямо активно участвуют в российской внутренней политике. Я думаю, что этот инцидент со Шкляровым, когда он руководил предвыборной кампанией Ксении Собчак, показывает, что пора все-таки России ставить такие же препоны для участия иностранных граждан в собственных выборах, какие существуют в Соединенных Штатах Америки», — заявил политолог.

Шкляров известен тем, что в качестве политтехнолога работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Берни Сандерса, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и Собчак, которая выдвигалась на выборы президента России.

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