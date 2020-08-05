Задержанный в Минске российский политтехнолог Виталий Шкляров не играл особой роли в предвыборном процессе в Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Лукашенко, Тихановская плюс шпионы под кроватью. В чем тайна белорусских выборов? © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Виталия Шклярова задержали 29 июля в Минске. СМИ называют его «серым кардиналом политических кампаний». Известно, что он работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель и Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России он сотрудничал со штабом Ксении Собчак.

По словам Богдана Безпалько, Шкляров лишь попал под общую гребенку, так как репрессивный аппарат бьет по всем.

«В реальности же идут задержания. Множество людей сидит в СИЗО, включая основного кандидата и претендента в президенты Виктора Бабарико. Второй конкурент вынужден был бежать в Россию: если бы он остался в Белоруссии, вполне вероятно, что он сейчас тоже находился бы в СИЗО. Также в СИЗО находится Тихановский — супруг Светланы Тихановской, которая сейчас является уже по сути единственным альтернативным кандидатом Александру Лукашенко», — рассказал собеседник издания.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

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